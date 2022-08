Simeone al Napoli, è ufficiale: il benvenuto di De Laurentiis

"Benvenuto Cholito". Con questo messaggio pubblicato su Twitter il presidente del Napoli De Laurentiis saluta l'arrivo di Giovanni Simeone in azzurro. L'attaccante argentino è infatti ufficialmente il nuovo rinforzo per l'attacco di Luciano Spalletti e il suo contratto è stato depositato in Lega. La partenza di Petagna, direzione Monza, ha accelerato l'operazione per portare l'ex centravanti di Genoa Fiorentina e Cagliari sotto il Vesuvio.