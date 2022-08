Mundo Deportivo: "Real pronto a puntare su Fabian Ruiz se parte Casemiro"

MADRID (SPAGNA) - L'avventura di Fabian Ruiz al Napoli potrebbe davvero essere giunta al capolinea. Il centrocampista spagnolo, vicino al Psg, secondo il Mundo Deportivo sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid, pronto a puntare sull'ex Betis in caso di partenza di Casemiro. Il brasiliano piace tanto al Manchester United, pertanto una mega offerta degli inglesi potrebbe convincere calciatore e club all'addio. I Blancos, però, in una lista di quattro nomi avrebbero cerchiato in rosso quello di Fabian Ruiz, profilo ideale per prendere il posto del classe '92. Lo spagnolo ha sempre flirtato con le Merengues, in più conosce Ancelotti, tecnico con il quale ha lavorato al Napoli.