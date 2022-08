Napoli, accordo raggiunto per Raspadori: ora le visite mediche

ROMA - Napoli scatenato sul mercato, in una giornata che ha visto tra ufficializzazioni, quella di Giovanni Simeone e la chiusura degli affari per Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori. Proprio l'attaccante ormai ex Sassuolo è arrivato presso Villa Stuart, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito. Alla fine il Napoli è riuscito a raggiungere un accordo con il club neroverde e a firmare documenti per permettere al giovane attaccante azzurro, campione ad Euro 2020, di viaggiare in direzione Roma.