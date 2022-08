Clamoroso a Napoli: Ronaldo! Osimhen allo United, CR7 ci sta pensando

NAPOLI - Il Liverpool è la principale candidata per il passaggio agli ottavi di Champions League, poi il trittico Ajax-Napoli-Rangers a gareggiare (quasi) alla pari per la seconda piazza del gruppo A che garantisce il prosieguo del cammino. Cosa servirebbe al Napoli per prendere quel metro in più rispetto alle altre due avversarie? Un po’ di esperienza internazionale, oggi assente nonostante l’alto grado di competitività dell’organico che il ds Giuntoli ha messo a disposizione di Spalletti. Esperienza che il club azzurro potrebbe acquistare nelle ultime ore di chiusura del calciomercato con un nome a dir poco roboante: Cristiano Ronaldo. Stavolta il sogno potrebbe diventare realtà, stavolta il manager Jorge Mendes ed il presidente De Laurentiis potrebbero trovare la chiave giusta per portare il campione portoghese dove spesso era stato accostato, al Napoli. L’operazione è molto complessa e vede coinvolte parecchie parti in causa, a cominciare dal team partenopeo e dal Manchester United, cioè il sodalizio che Ronaldo vorrebbe lasciare perché quest’anno non parteciperà alla quella Champions (è iscritta all’Europa League) di cui il Napoli, invece, farà parte. Ronaldo al Napoli fino a pochi giorni fa era una follia, oggi è diventata una pista praticabile grazie alla fattiva mediazione dell’agente Jorge Mendes, abilissimo a mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle di mercato.

CR7 vuole lasciare lo United

Ronaldo vuole assolutamente lasciare lo United, che è partito male in Premier (3 punti in 3 partite), e pure il tecnico ten Haag ha fornito il suo assenso, anche perché il direttore tecnico Darren Fletcher gli ha spiegato quale sarebbe l’attaccante in sostituzione di Ronaldo: Victor Osimhen. Sembra incredibile, con il campionato iniziato da due turni e quando mancano solo 6 giorni alla chiusura del mercato, però è tremendamente vero. Tutte le parti sono a conoscenza di questa operazione monstre, è stato messo al corrente anche Roberto Calenda, agente di Osimhen: gli è stato spiegato il progetto tecnico che dovrebbe portare Victor ad accettare il passaggio ai Red Devils. C’è molto scetticismo nel bomber nigeriano, convinto che quest’anno a Napoli potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni oltre a quella di giocare finalmente la Champions. Ma quando c’è in ballo una trattativa da 100 milioni (pagabili in tre esercizi) che il Manchester darebbe al Napoli per il cartellino di Osimhen, oltre ai 10 milioni annui di sterline come ingaggio, ogni perplessità viene spazzata via. I Red Devils inizialmente avrebbero voluto inserire il cartellino di Ronaldo (40 milioni) per abbassare il prezzo di Osimhen, ma su questo argomento il club azzurro non transige: 100 milioni cash altrimenti l’affare salta. Inoltre, Ronaldo (37 anni suonati) arriverebbe con la formula del prestito secco per poi decidere cosa fare a fine stagione, quando scadrà il suo accordo con il Manchester, anche se lo United vanta l’opzione per un altro anno. Sul fronte stipendio, invece, Jorge Mendes sta individuando il modo per permettere al Napoli di farcela. Ronaldo guadagna 23,5 milioni netti a stagione. I primi due mesi (4 milioni) sono già stati pagati dal Manchester, per i restanti 20, dovrebbe essere lo United ad impegnarsi per il 75 per cento dello stesso: condizione fondamentale per chiudere l’operazione che porterebbe Osimhen nei Red Devils.

Ronaldo al Napoli con Navas?

Non sarà semplice chiudere questo clamoroso affare al fotofinish e dipenderà tutto dal club inglese, avendo sia il Napoli sia Osimhen offerto in linea di massima la disponibilità a discutere. Con Ronaldo in maglia azzurra arriverebbe anche Keylor Navas. Il portiere del Psg è in trattativa con il Napoli da diverse settimane e solo Mendes può sbloccare l’impasse che si è creata tra il suo assistito ed i parigini in merito all’entità della buonuscita: con Ronaldo al Napoli, come d’incanto si risolverà anche la disputa tra il 36enne costaricano ed il Psg. I due ex compagni di squadra al Real Madrid conferirebbero al Napoli l’esperienza che serve per accedere agli ottavi di Champions e anche per collocarsi in prima fila per la vittoria dello scudetto. E con il denaro incassato da Osimhen? Il ds Giuntoli sa già cosa fare: ha da tempo prenotato Armando Broja, centravanti albanese classe 2001 di proprietà del Chelsea.