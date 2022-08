Napoli, Ronaldo resta caldo. Dallo United 12 milioni all’anno per Osimhen!

NAPOLI - Sono ore di fuoco sul fronte Napoli-Manchester-Ronaldo-Osimhen, con Jorge Mendes che sta dormendo due ore a notte per provare a mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle difficile da risolvere. Soprattutto adesso che i Red Devils sarebbero pronti a versare all’Ajax ben 100 milioni di euro per il cartellino del brasiliano classe 2000 Antony Matheus dos Santos. Domanda: il boss Glazer sarebbe poi disponibile ad investire altre centinaia di milioni di euro per acquistare Osimhen dal Napoli? La logica direbbe di no, ma nel calciomercato la ragione viene spesso scavalcata dal desiderio di potenziare le squadre. E poi, il brasiliano dell’Ajax fa di professione l’esterno d’attacco, mentre al coach Ten Hag occorre una punta di sostanza quale appunto Osimhen. Sta insistendo Mendes per chiudere un’operazione destinata a restare nella storia delle contrattazioni di mercato e che renderebbe felici il presidente De Laurentiis oltre all’allenatore Spalletti: proprio lui in conferenza sabato ha detto "a chi non farebbe piacere allenare uno come Ronaldo?".