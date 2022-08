Fabian Ruiz dal Napoli al Psg, è fatta: la trattativa è ai dettagli

NAPOLI - Fabian Ruiz lascia Napoli e passa al Paris Saint-Germain. La notizia del trasferimento del forte centrocampista spagnolo in Ligue 1 era ormai nell'aria da tempo, ma nella giornata di lunedì 29 agosto la dirigenza azzurra e quella dei campioni di Francia hanno raggiunto l'accordo sulla base di 23 milioni di euro senza bonus. Il 26enne andaluso scuola Betis Siviglia raggiungerà domani (martedì 30) la capitale francese per sottoporsi alle visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo renderà ufficialmente un nuovo calciatore del Psg.