Napoli, porte aperte a Cristiano Ronaldo: spunta l’ipotesi prestito

NAPOLI - Sono ore cruciali quelle che portano verso la conclusione di un mercato a dir poco pirotecnico per il Napoli. Ore decisive che il presidente De Laurentiis ha voluto trascorrere in città, in compagnia della squadra-mercato guidata dal ds Giuntoli e con l’ad Chiavelli al quale spetta sempre l’ultima parola per chiudere qualsiasi operazione bancaria, sia in entrata sia in uscita. Tre fronti caldissimi, con il colpo di scena che può verificarsi all’improvviso, ecco perché don Aurelio ha preferito essere in presenza, evitando di discutere al telefono sulle operazioni che portano i nomi di Cristiano Ronaldo, Keylor Navas e Fabian Ruiz. Il patron si è fidato delle promesse di Jorge Mendes, cioè che avrebbe convinto il Manchester United a scrivere e inoltrare la Pec alla sede del Calcio Napoli con l’offerta ufficiale per l’acquisto di Victor Osimhen, cioè 100 milioni di euro tondi tondi. Una soluzione che incontrerebbe il totale gradimento del club azzurro, nella convinzione che l’arrivo di CR7 porterebbe in dote ricchezza sotto vari aspetti. A cominciare da quello tecnico, in barba a chi guarda alla sua carta d’identità e pensa che si tratti di un atleta ormai in disarmo. È vero, quest’anno con la maglia dei Red Devils conta 153’ in 4 presenze, soltanto una delle quali da titolare, questo perché il tecnico Ten Hag sta assecondando il suo desiderio di cambiare aria. Ma l’anno scorso i dati statistici sono ancora tipici del miglior Ronaldo: 24 gol in 37 partite con lo United tra Premier e Champions: altro che calciatore in pensione, CR7 è carico come non mai e gradirebbe non poco la soluzione Napoli. Gli piace l’idea di entrare in uno spogliatoio composto per la maggior parte da calciatori giovani oppure inesperti sul piano internazionale, un contesto nel quale potrebbe trasmettere convinzione ed autostima, come Ibrahimovic ha fatto al Milan che, anche grazie alla presenza dello svedese nello spogliatoio, ha vinto lo scudetto a maggio scorso.