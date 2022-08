Ronaldo-Napoli, ormai si fa dura: De Laurentiis aspetta news al mare

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis non sarà presente stasera allo stadio Maradona, lunedì pomeriggio è salito sulla sua barca ormeggiata a Napoli e ha messo la prua in direzione isole Eolie. Trascorrerà tra Panarea e Lipari l’ultimo lembo della sua estate molto movimentata sul fronte mercato, tra la plancia e il ponte scoperto, con lo smartphone in bella vista per capire se arriverà la telefonata con le ultime, clamorose novità entro le ore 20 di domani, quando il calciomercato estivo chiuderà i battenti. Don Aurelio aspetta sereno, avendo dettato a Jorge Mendes le sue condizioni per chiudere l’operazione Ronaldo al Napoli: 120 milioni di euro per il cartellino di Osimhen, CR7 gratis ed il 75 per cento dei circa 29 milioni di stipendio netti a carico del Manchester United. Una trattativa esagerata, eppure l’agente del campione portoghese si dice fiducioso di riuscire a convincere i Red Devils ad investire circa 180 milioni di euro per liberare Ronaldo e consegnare Osimhen al tecnico Ten Hag.