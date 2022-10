Ufficiale: Meret rinnova con il Napoli fino al 2024

Ora è ufficiale: Alex Meret ha rinnovato con il Napoli fino al 2024 con opzione per prolungare un altro anno. Il giorno dopo lo storico trionfo in Champions League per 6-1 in casa dell’Ajax la società partenopea ha annunciato il prolungamento contrattuale del portiere classe 1997 tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. Dal suo arrivo a Napoli nel 2018 l’estremo difensore ha collezionato 104 presenze, mantenendo la porta inviolata in 31 occasioni. Dopo che in estate la società aveva cercato di ingaggiare Keylor Navas, Meret ha convinto Spalletti e i tifosi con ottime prestazioni in linea con lo strepitoso rendimento della squadra in questo avvio di stagione.