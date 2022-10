“Cristiano Ronaldo può ritornare a giocare in Italia”

LONDRA (INGHILTERRA) - Il tempo di Cristiano Ronaldo al Manchester United è ormai scaduto. La rottura tra il portoghese e il club, in particolar modo con il tecnico olandese Ten Hag , è ormai insanabile, tanto che i Red Devils sarebbero pronti a "regalare" il calciatore già nella finestra di gennaio. La situazione a Old Trafford ha aperto a una serie di ipotesi sul futuro dell'ex Juventus. CR7, secondo il Sun, potrebbe addirittura tornare a giocare in Italia.

Ipotesi Napoli per Cristiano Ronaldo

Secondo le fonti inglesi, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli, che avrebbe individuato nel 37enne lusitano il profilo ideale per sostituire Osimhen in caso di offerta choc e partenza del nigeriano. Gli azzurri avevano già sondato il terreno la scorsa estate, ma poi avevano desistito. Stando a quanto riferisce il Sun, ci sarebbero stati contatti anche con Chelsea, Newcastle e Arsenal, ma il Manchester United vorrebbe cederlo all'estero per non ritrovarselo di fronte come avversario. La destinazione più probabile, dunque, resta il Napoli, anche se rimane da sciogliere il nodo legato all'ingaggio: attualmente Cristiano Ronaldo guadagna 25 milioni di euro all'anno, decisamente troppi per le casse del club azzurro.