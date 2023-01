Calciomercato Napoli, Ounahi per giugno e Bereszynski subito: De Laurentiis si muove

Il Napoli ha messo gli occhi su Ounahi , centrocampista marocchino dell' Angers e rivelazione dell'ultimo Mondiale giocato in Qatar . Giuntoli vuole anticipare la forte concorrenza che c'è e per questo ieri ha incontrato a San Siro l'entourage del giocatore per portarlo a Napoli a giugno.

Dalla Samp subito Bereszynski

Non solo prossima stagione, Spalletti avrà un rinforzo anche da subito: è in via di ufficializzazione l'acquisto di Bereszynski dalla Sampdoria a cui approderà il giovane Zanoli in prestito.