Napoli, ufficiale Bereszynski: alla Sampdoria va Zanoli

TORINO - La doppia operazione adesso è ufficiale. L'ha annunciata il Napoli sul proprio sito, con due comunicati relativi all'acquisto di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria e alla contestuale cessione di Alessandro Zanoli al club blucerchiato. Per quanto riguarda l'esterno polacco, lui si trasferisce in Campania "con la formula del prestito con diritto di riscatto", mentre il difensore classe 2000 va in Liguria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.