Napoli, Giuntoli:" Ora non pensiamo al mercato. Sono tutti incedibili per noi"

NAPOLI - Stasera il Napoli è di scena al Diego Armando Maradona nella sfida contro la Cremonese valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A parlare, poco prima della gara, è il direttore sportivo Giuntoli: "Osimhen sta facendo molto bene e deve continuare così. Poi il futuro ci dirà quanto potrà valere. In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. E' un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi". Il ds dei partenopei poi aggiunge ai microfoni di Mediaset: "Accoppiata scudetto e Coppa Italia come nel 1987? In questo momento stiamo pensando a fare una bella partita contro la Cremonese. Gli obiettivi sono talmente lontani che non ci stiamo pensando. Pensiamo a fare bene nel quotidiano".