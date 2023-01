Ufficiale, Gollini al Napoli: Sirigu passa alla Fiorentina

TORINO - Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del portiere Pierluigi Gollini . Il 28enne arriva dalla Fiorentina, che a sua volta prende dal club azzurro Salvatore Sirigu . Ad annunciare l'arrivo del nuovo estremo difensore in azzurro è stato il presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter, scrivendo "Benvenuto Pierluigi".

I dettagli dell'operazione

Gollini - con un passato anche in Inghilterra, dove ha indossato le maglie di Aston Villa e Tottenham - era alla Fiorentina in prestito dall'Atalanta e il Napoli lo ha prelevato con la stessa formula, aggiungendo un diritto di riscatto fissato a quota 8 milioni di euro. In Campania ricoprirà il ruolo di vice-Meret.