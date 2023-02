Premier pazza di Osimhen: "È più completo di Haaland"

La Premier League è pazza di Osimhen: l'attaccante nigeriano con le sue prestazioni si sta facendo notare anche all'estero. Con i suoi 16 gol in Serie A sta trascinando il Napoli verso il terzo scudetto della sua storia. Oltremanica si parla di un Osimhen più completo di Haaland, visto solo come finalizzatore e non come uomo squadra a differenza della punta nigeriana. A differenza della punta del Manchester City, scrivono i media britannici "combina il gioco in modo superbo e ha sviluppato un'intesa devastante con il collega attaccante Khvicha Kvaratskhelia, un altro dei migliori giocatori europei di questa stagione". Le qualità di Osimhen lo rendono il numero 9 ideale per la Premier League, ma non sarebbe un affare economico.