Napoli, Osimhen paparazzato in Germania. Bild: “Flirt con il Bayern?”

TORINO - Un blitz a sorpresa che ha aperto un sacco di interrogativi. Victor Osimhen è stato fotografato questa mattina a Berlino, mentre faceva il check-out dal lussuoso hotel Adlon Kempinski in compagnia della fidanzata Stephanie e la figlia Hailey True. L'attaccante nigeriano del Napoli campione d'Italia (rientrato in Campania in mattinata) è stato più volte associato al Bayern Monaco in passato e questo viaggio ha alimentato inevitabilmente le voci su un possibile approdo in Baviera.