Moggi: "Napoli, Osimhen punto di partenza. Tra Sousa, Garcia e Galtier..."

La situazione intorno al nuovo allenatore del Napoli campione d'Italia è ancora tutta da definire. Chi si è voluto esprimere sull'argomento è stato Luciano Moggi , ex dirigente della Juventus , che a Radio Crc ha dichiarato: " De Laurentiis è il proprietario, ma avrà dei collaboratori per scegliere il nuovo allenatore. Non è così? E allora vuol dire che capisce di calcio. Finora non ha sbagliato nulla, la scelta di Spalletti è stata ottima. Il primo anno ci sono state tantissime critiche e il fatto che allenatori come Ancelotti e Gattuso siano andati via in malo modo qualcosa significa, ma De Laurentiis ha intuito e fortuna e farà la scelta giusta. Spalletti ha fatto il massimo, ma adesso il Napoli ha bisogno di una guida certa".

Moggi, le parole su Spalletti e Bari-Cagliari

Moggi ha proseguito: "Credo che Spalletti sia andato via perchè ha pensato che ripetersi sarebbe stato impossibile. Lasciare da vincitori è sempre una cosa bella perché la gente ti ricorda. Dicono tutti che De Laurentiis è arrogante, ma a me piace, il Bari stava per andare in serie A, il Napoli ha vinto lo scudetto, il bilancio è ottimo e quindi come imprenditore è eccellente". Sugli episodi di violenza durante Bari-Cagliari: "La tensione certamente era al massimo anche perché 90 minuti decidono le sorti di un’annata, di una società, ma con me certi episodi non sarebbero successi. In un ambiente del genere queste cose non devono succedere. L’atteggiamento di Ranieri è stato così carino e magari anche un po' montato, ma queste cose fanno bene all’occhio. La gente dovrebbe capire che il calcio è un intrattenimento che costa molto ai proprietari. Il calcio divide, non affratella".