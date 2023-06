Napoli, Garcia parte dagli addii: Kim, Osimhen, Zielinski e Lozano

NAPOLI - L ’ultimo weekend nella capitale con la compagna Francesca che gli darà il quarto figlio e domani il blitz al Museo di Capodimonte per la presentazione in grande stile. Rudi Garcia sta per cominciare la sua seconda storia in serie A e l’ennesima esperienza da allenatore, quando ormai cominciava a credere di restare un anno fermo: lo scorso 9 aprile, dopo il pareggio in casa dell’Al Fahya, era stato esonerato dall’Al Nassr con 9 turni d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Credeva di dover aspettare ancora tanto e magari accontentarsi per tornare su di una panchina in Europa, invece l’addio di Spalletti al Napoli ha risvegliato in De Laurentiis il desiderio di affidargli il Napoli campione d’Italia. Il patron ed il nuovo allenatore hanno già abbozzato un discorso di mercato insieme all’ad Chiavelli, che sta formalmente svolgendo il compito di direttore sportivo, per parlare in primis dei calciatori che potrebbero non esserci nella prossima stagione.