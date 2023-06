Osimhen, De Laurentiis deciso a resistere all’assalto di Psg e Premier

Calenda si è già messo in contatto con Victor, attualmente in vacanza in, a Olusosun, la favela di Lagos dove ha trascorso l’infanzia, per ritrovare i compagni di classe nella scuola elementare da lui frequentata. Calenda gli ha abbozzato i contenuti dell’incontro con il presidente, così da fare una sua considerazione sulla proposta. Le cifre porterebbero a pensare chepossa restituire al mittente la proposta, però il bomber è riconoscente al club che ha puntato su di lui nel 2020, che lo ha curato al meglio quando rischiava di chiudere la carriera dopo la zuccata di Skriniar e che gli ha permesso di esplodere a livello mondiale. Il rapporto con il presidente è buono e non è da escludere un prolungamento del contratto attuale, così come il club gli ha prospettato. Anche perchè un attaccante di questa portata, ancora ventiquattrenne e la cui compagna Stephanie adora la città di, avrà anche più di una occasione l’anno prossimo per scegliere la destinazione migliore. Poi, il bomber che ha propiziato la vittoria del tricolore dopo 33 anni a Napoli, vorrebbe concedersi la soddisfazione di indossare nella prossima stagione la maglia con lo scudetto cucito sul petto.