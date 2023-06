Bild: "Kim, il Bayern paga la clausola: al Napoli 50 milioni"

MONACO (Germania) - Dalla Germania sono certi, il difensore del Napoli Kim sarà un giocatore del Bayern Monaco. A riportare la notizia è stata la Bild spiegando che il club bavarese ed il giocatore coreano hanno raggiunto un'intesa nei giorni scorsi grazie ad un incontro tra dirigenti tedeschi e gli agenti del giocatore che in questi giorni è in patria per l'obbligo del servizio militare. Kim nel suo contratto con i campioni d'Italia che una clausola rescissoria che può essere esercitata dal 1° luglio. Sempre secondo la Bild, il Bayern ha assicurato al giocatore un contratto di cinque anni (fino al 2028) raddoppiando quasi l'attuale ingaggio e pagherà al Napoli 50 milioni di euro.