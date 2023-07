Napoli, De Laurentiis a sorpresa: "Mauro Meluso nuovo direttore sportivo"

Napoli, chi è Mauro Meluso

Nato a Cosenza il 1° gennaio del 1965, ma cresciuto nelle giovanili della Lazio, club con il quale ha debuttato in Serie A nel 1983, Meluso ha vestito - nel corso della sua carriera da calciatore, nel ruolo di attaccante - le maglie di Cremonese, Salernitana, Monopoli, Foggia, Casarano, Messina e Fermana. Appesi gli scarpini al chiodo, ha quindi iniziato a svolgere la professione di direttore sportivo, tornando a Foggia e passando poi per Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo, Ternana, Frosinone (come responsabile del settore tecnico), Cosenza, Lecce (con cui compirà il doppio salto dalla C alla A) e Spezia, dal quale si è congedato nel maggio del 2021.

