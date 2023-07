Napoli, Di Lorenzo rinnova fino al 2029: l'annuncio di De Laurentiis

Il capitano del terzo storico Scudetto, Giovanni Di Lorenzo, ha rinnovato con il club fino a giugno 2029. Un prolungamento di contratto molto lungo per il terzino della Nazionale che continuerà la sua avventura al Maradona nei prossimi 6 anni. UN accordo che sigilla lo splenido rapporto tra Di Lorenzo e Napoli. "Non date ascolto ai media. Stiamo lavorando per voi e oggi il nostro capitano ha rinnovato fino al 2029", questo l'annuncio del patron azzurro con il difensore che ha commentato: "Per me questo rinnovo vale tanto. Se ho raggiunto questo rinnovo è anche merito dei miei compagni, siamo una squadra e da solo non sarei nessuno". Un siparietto che ha fatto gioire i tifosi presenti a Dimaro, il capitano resta a Napoli per provare a continuare a scrivere la storia.

Di Lorenzo, le parole di De Laurentiis

"Dal 28 ci trasferiremo a Castel di Sangro, saranno giorni duri di preparazione e di mercato dove la squadra verrà messa a punto in maniera definitiva. Lì, verso il 12 agosto, vi potremo dire dove possiamo arrivare". Aurelio De Laubrentiis, dal palco di Dimaro dove è stata presentata la rosa del Napoli per la prossima stagione, si prende ancora qualche settimana per fissare gli obiettivi. "Abbiamo una squadra in evoluzione e in costruzione, l'anno scorso dissi che avremmo vinto lo scudetto e lo abbiamo fatto, vediamo il 12 agosto cosa vi posso promettere", ha aggiunto De Laurentiis. Annunciato il rinnovo fino al 2029 del capitano Di Lorenzo, il presidente del Napoli aggiunge: "Da domani i rinnovi continuano e lì vedremo chi ama veramente il Napoli e chi aspira ad altri lidi"