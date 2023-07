Dal Messico: "Lozano molto vicino al Los Angeles FC"

Lozano, che oggi compie 28 anni, non ha preso parte all'amichevole vinta a Castel di Sangro del Napoli contro l' Hatayspor con il finale di 4-0 , ha altre offerte sul tavolo e sta discutendo del futuro con la sua famiglia, ma sembrerebbe orientato a trasferirsi in MLS anche per la possibilità di avvicinarsi a casa.

Calciomercato, Lozano piace anche in Arabia Saudita e Inghilterra

Lozano piace negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e Inghilterra dove hanno pensato a lui il Newcastle fosse la squadra più interessata, e non lo perdono di vista Leeds, Everton e Stoke City, nelle prossime ore, però, ha aggiunto e concluso W Deportes: "I suoi agenti si incontreranno con i dirigenti del Los Angeles per dare una risposta definitiva all'offerta, che pare in procinto di accettare".