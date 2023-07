Napoli-Osimhen, salta l’incontro per il rinnovo: c’è ancora distanza

Come riporta Sky Sport, il procuratore non ha incontrato però il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare del rinnovo del nigeriano.

Napoli-Osimhen, la situazione

L'attaccante del Napoli andrà in scadenza nel 2025, ma ha già iniziato a discutere con il club un eventuale rinnovo con aumento dello stipendio. Ancora ci sono dei dettagli da limare, in particolare la clausola rescissoria da inserire nel contratto, di circa 150 milioni di euro. "Non vogliamo vendere Osimhen, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile..." - queste erano state le parole di De Laurentiis, che continua a puntare sulla sua punta di diamante, tenendo però un occhio anche ai conti. Garcia vorrebbe tenerlo, soprattutto dopo la strepitosa passata stagione in cui ha segnato 31 gol tra tutte le competizioni. Tutti i particolari burocratici saranno discussi nei prossimi incontri, ma bisognerà ancora pazientare.