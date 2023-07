Osimhen, calciomercato shock: l'agente da De Laurentiis nel ritiro Napoli!

NAPOLI - Il futuro di Victor Osimhen tiene sempre banco in casa Napoli , le parti stanno ancora lavorando al rinnovo di contratto le corteggiatrici non mancano all'attaccante nigeriano. "Osimhen resta? Si, ma per una proposta più che indecente..." , così Aurelio De Laurentiis aveva risposto durante la presentazione della nuova maglia del Napoli a chi chiedeva del futuro dell'attaccante nigeriano ed ora l'offerta da far tremare le gambe sembra essere arrivata.

Osimhen, offerta shock dall'Arabia Saudita

Sky Sport Uk riporta che la proposta shock proviene dall'Arabia Saudita con l'Al Hilal (dove giocano gli ex Serie A Koulibaly e Milinkovic-Savic) che offrirebbe al Napoli 140 milioni di euro per il classe 1998! Questa è l'offerta al club campione d'Italia in carica mentre al suo bomber è stato messo sul piatto un ingaggio da 60 milioni di euro a stagione. De Laurentiis, proprio in merito alla cessione di Osimhen, aveva parlato di una richiesta attorno ai 200 milioni di euro ma è ragionevole pensare che una volta superata la soglia dei 150 milioni il Napoli possa prendere in considerazine l'idea di sedersi al tavolo delle trattative. L'Al-Hilal studia già il rilancio.