Osimhen, l'Arabia fa tremare ancora Napoli: la folle offerta

NAPOLI - L'Arabia Saudita torna a tormenare le notti del Napoli. Infatti l'Al Ahli non molla la presa su Victor Osimhen. L'attccante nigerino sta ancora trattando con i campioni d'Itali il rinnovo di contratto ma, in assenza ancora della fumata bianca, le corteggiatrici continuano a stuzzicare il giocatore. Il club saudita in questione, l'Al Ahli, avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 175 milioni per i prossimi 5 anni con ingaggio da 35 milioni netti a stagione! Ma non c'è solo il nigeriano nella lista della spesa dell'Al Ahli in casa Napoli, ci sarebbe stata anche un'offerta per Piotr Zielinski, in scadenza 2024 e con le trattative per il rinnovo ancora in stallo. Il lcub saudita ha chiesto una risposta celere al club partenopeo cosicché da virare su un altro profilo in caso di rifiuto da parte del polacco.