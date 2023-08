Cajuste al Napoli dallo Stade de Reims: il comunicato ufficiale

Napoli, le caratteristiche di Cajuste

Alto un metro e ottantotto centimetri, Cajuste è un mediano atipico dato che è in possesso di un'ottima tecnica. In Ligue 1 è stato tra i migliori centrocampisti, statistiche alla mano, per palle recuperate. Il profilo corrisponde all'identikit tracciato da Rudi Garcia per rinforzare il settore nevralgico.