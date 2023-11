"Osimhen, Chelsea in pressing sul Napoli: vuole l'accordo per giugno"

Il Chelsea prova l'assalto a Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è uno dei principali obiettivi di mercato dei Blues, che vogliono approfittare delle complicate trattative per il rinnovo del contratto del nigeriano con il club di De Laurentiis. Lo riporta CaughtOffside, secondo cui la società azzurra avrebbe rifiutato una prima proposta per il trasferimento del centravanti a gennaio ma gli inglesi starebbero già lavorando per trovare un accordo per giugno 2024 e portare Osimhen a Londra la prossima estate.