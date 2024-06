Conte, un Napoli senza Kvaratskhelia? In Francia sicuri: “Ha detto sì al Psg!”

Secondo quanto riportato da L'Equipe in queste ore, infatti, il classe 2001 di proprietà del Napoli avrebbe detto sì al Psg , cedendo alle lusinghe del club parigino. Kvaratskhelia sarebbe stato designato già da settimane come l'obiettivo numero 1 del mercato estivo per rinforzare la squadra di Luis Enrique , e nemmeno l'ormai certo arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea avrebbe fatto desistere il georgiano dall'accettare la proposta dei francesi.

Tutto fatto, dunque? Nemmeno per sogno. Come riportanto dal quotidiano, infatti, mancherebbe ancora la parte più difficile per portare a compimento la trattativa, ovvero trovare un accordo con il Napoli per il prezzo del cartellino. Per L'Equipe il Psg non avrebbe offerto 100 milioni per il calciatore come circolato nelle scorse ore, valutandolo invece circa 60 ma con la possibilità di poter inserire anche alcune contropartite tecniche nella trattativa.