Rafa Marin-Napoli, chi è il primo rinforzo di Conte: ruolo “alla Skriniar”

Tra le parole di fuoco dell'agente di Kvara e il futuro di Osimhen che resta in bilico, l'avventura di Antonio Conte al Napoli non è partita in modo sereno. L'ex Juve è un vincente e per ottenere gli obiettivi vuole i giocatori migliori. Una buona notizia arriva pero dalla Spagna: il primo rinforzo per il tecnico salentino. Di chi si tratta? Di Rafa Marin, difensore di proprietà del Real Madrid, in questa stagione in prestito all'Alaves. Un colpo futuribile firmato da Manna. Non una certezza, di quelle che piacciono al nuovo mister, ma con un buon potenziale.