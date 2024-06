Napoli, futuro Kvaratskhelia: De Laurentiis-Manna in Germania, incontro positivo

DUSSELDORF (Germania) - Antonio Conte è stato molto chiaro alla domanda sul futuro di Kvica Kvaratskhelia durante la conferenza stampa di presentazione al Napoli: "Kvara rimane, sono stato molto categorico su questo, non vorrei che ci fosse questo ritornello in futuro. Non è una notizia che sto dando io, l'ha data il presidente prima". Il fuoriclasse georgiano è stato al centro di diversi rumors che lui stesso ha anche alimentato ("Conte ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro") e la dirigenza azzurra ha voluto mettere le cose in chiaro: il presidente Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli (uomo di fiducia) e il ds Giovanni Manna sono volati a Düsseldorf (dove risiede al Georgia durante Euro 2024) proprio per parlare con il giocatore ribadendogli l'importanza del suo ruolo nel nuovo Napoli di Conte. L'incontro è stato positivo in un clima disteso tra le parti, per quello che è a tutti gli effetti sembrerebbe un primo passo per il rinnovo di Kvara.