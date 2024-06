Zielinski, ufficiale l'addio al Napoli: ora c'è l'Inter

Dopo otto anni termina il matrimonio tra il Napoli e Zielinski. Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata, con il polacco pronto a una nuova esperienza con l'Inter. Il polacco non farà quindi parte del nuovo progetto Conte e dopo un Europeo deludente con la Polonia, avrà l'occasione di rifarsi in nerazzurro, anche se la concorrenza sarà molta. Le partite da giocare saranno molto, considerando il nuovo format della Champions League, la Coppa Italia, il campionato e poi anche il Mondiale per Club. E Inzaghi avrà la possibilità di ruotare tanti uomini.