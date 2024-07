Buongiorno al Napoli, visite e carica Conte: "Ecco cosa mi ha detto"

Buongiorno, la carica di Conte

Buongiorno ha svolto in mattinata le visite mediche di rito a Roma - a Villa Stuart - con la firma sul contratto che arriverà nelle prossime ore, determinando l'ufficialità di un'operazione importantissima per il club partenopeo. Un ruolo chiave all'interno della trattativa l'ha assunto sicuramente il nuovo condottiero del Napoli Antonio Conte, intervenuto in prima persona per convincere l'ex Torino ad accettare la nuova sfida. Al termine dei controlli, Buongiorno ha commentato così l'influenza del tecnico sull'operazione: "Cosa mi ha detto Conte prima dell'Europeo? Era carico, mi ha caricato. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo. Sono carico, sempre!". Il nuovo tecnico dei partenopei aspetta il nuovo acquisto in ritiro al termine delle sue vacanze per aver partecipato agli Europei. Intanto si gode i nuovi acquisti - Spinazzola e Marin - con cui ha iniziato i preparativi per la nuova difesa in vista della prossima stagione.

Napoli, tocca a Di Lorenzo

Altra attesa importante è quella legata a Di Lorenzo, il cui approdo in ritiro arriverà probabilmente in contemporanea a quello di Buongiorno, con cui ha condiviso l'esperienza in nazionale all'ultimo europeo. Il capitano dei partenopei ha messo a tacere gli altisonanti rumors di mercato che lo vedevano ormai lontano dal Napoli, ufficializzando il suo dietrofront pubblicamente e dichiarando di essere più motivato che mai ad iniziare una nuova stagione sotto la guida tecnica di mister Conte.