Lukaku al Napoli: il nuovo indizio di mercato del Chelsea e il nodo Osimhen

Che Romelu Lukaku non rientri (da tempo) nei piani del Chelsea non è un mistero. L'ulteriore conferma è arrivata con la sua esclusione dall'elenco dei convocati per la tournée negli Stati Uniti. Big Rom è sul mercato in maniera sempre più conclamata. Non sfiderà il Wrexham (giovedì 25 luglio), il Celtic (sabato 27 luglio), l'América (giovedì 1 agosto), il Manchester City (sabato 3 agosto) e il Real Madrid (mercoledì 7 agosto). Con ogni probabilità non prenderà parte neppure alla sfida con il suo passato, in programma l'11 agosto a Stamford Bridge contro l'Inter. Il Napoli si prepara ad abbracciarlo, ma tra il dire il fare c'è di mezzo Osimhen.