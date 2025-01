Napoli, tutto fatto per lo scambio con il Cagliari. Rinnovo per Meret

Il calciomercato ha riaperto i battenti e i primi colpi non si sono fatti attendere. Molto attivo in questi giorni è sicuramente il Napoli, che ha messo a segno la prima operazione della finestra invernale. Tutto fatto per lo scambio di prestiti con il Cagliari: l'azzurro Elia Caprile si trasferirà in Sardegna, mentre Simone Scuffet farà il percorso inverso. Inoltre, la società rossoblù avrà anche la possibilità di riscattare l’ex portiere del Bari. Il diritto di riscatto è fissato a 8 milioni di euro. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.