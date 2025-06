Elimina la Juve dalla Champions, ora va al Napoli di Conte: Noa Lang, è fatta. E Nunez ha detto sì!

Noa Lang è sempre più vicino al Napoli . L'esterno olandese è l'obiettivo numero uno del club azzurro per rinforzare l'attacco di Antonio Conte : in queste ore sarebbe stato trovato l'accordo sia con il giocatore che con la società. Al Psv Eindhoven dovrebbero andare 25 milioni di € più bonus mentre all'esterno olandese sarebbe pronto un contratto fino al 2030 a 2,5 milioni annuali. Nell'ottavo di finale di Champions League, l'olandese ha di fatto eliminato la Juventus con il suo Psv Eindhoven nella gara vinta dagli olandesi per 3-1 e trascinata fino ai supplementari: in campo per 115 minuti, Lang è stato autore di un'ottima gara, fornendo l'assist a Perisic nel gol del momentaneo 1-0 e vincendo a fine match il premio come migliore in campo.

Chi è Noa Lang

Noa Lang è un esterno offensivo di 26 anni, classe 1999. Nato in Olanda a Capelle aan den IJssel entra nel vivaio del Feyenoord per poi trasferirsi in quello dell'Ajax, squadra di cui è da sempre tifoso e con cui fa l'esordio nel calcio professionistico. Nel 2020 i lancieri lo girano in prestito al Twente prima di cederlo in Belgio al Bruges, che lo acquista per circa 6 milioni di euro. Qui Lang esplode fino ad attirare le attenzioni del Psv Eindhoven, che lo riporta in Olanda nell'estate 2023 pagando circa 13 milioni di euro. Nell'ultima stagione Lang ha siglato 14 gol e 12 assist in 44 presenze tra campionato, Champions League (in cui ha messo a segno 2 reti e altrettanti passaggi vincenti) e coppe nazionali. Nel 2021 ha festeggiato la sua prima convocazione con la Nazionale olandese, con cui fin qui ha collezionato 14 presenze e tre gol.

In arrivo anche Darwin Nunez

Non solo Noa Lang in entrata nel Napoli: come riportato dal profilo X di Radio Kiss Kiss, anche Darwin Nunez sarebbe ad un passo. Ad annunciarlo sono arrivate le dichiarazioni di Walter Gargano, ex centrocampista dei partenopei: "Ho sentito Darwin Nunez, mi ha detto 'si, vengo a Napoli. Aspetto di chiudere'".