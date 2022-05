Daily Mail: "Roma, pronto l'affondo per Douglas Luiz"

LONDRA (INGHILTERRA) - La dirigenza della Roma guarda già al futuro e pianifica il mercato in vista della prossima stagione. I giallorossi, che tornano a giocare una finale europea a 31 anni dall'ultima volta - Coppa Uefa 1991 persa contro l'Inter -, stasera sfidano il Feyenoord nell' ultimo atto della Conference League in programma a Tirana . C'è grande entusiasmo in città e tra i tifosi, pertanto l'establishment della formazione capitolina è pronto ad andare sul mercato per accontentare José Mourinho e rinforzare la rosa per il prossimo campionato.

Roma, Mourinho vuole Douglas Luiz

Un nome su tutti è cerchiato in rosso. Si tratta del 24enne centrocampista brasiliano dell'Aston Villa Douglas Luiz. Nel mirino della Roma già da diverse sessioni di mercato, stavolte potrebbe essere quella giusta per affondare il colpo e portarlo nella Capitale. Sì, perché come sottolineato dal Daily Mail, il suo contratto con il club di Birmingham scadrà a giugno 2023 e l'arrivo di Boubacar Kamara dal Marsiglia potrebbe convincere la dirigenze del club inglese a sedersi al tavolo per trattare la cessione del calciatore. Seguito in passato anche da Napoli e Chelsea, Douglas Luiz ha chiuso questa stagione con due reti e tre assist in 35 presenze complessive tra Premier League e FA Cup. Potrebbe davvero essere stata questa la sua ultima annata ai Villans: la Roma e José Mourinho lo aspettano a braccia aperte.