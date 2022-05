Bergomi: "Dybala alla Roma? Non lo vedo adatto a Mourinho"

TIRANA (Albania) - Nella lista delle contendenti a Paulo Dybala, oltre all'Inter, c'è anche la Roma di Josè Mourinho fresca vincitrice della Conference League, il portoghese sogna l'accoppiata con Abraham ma secondo Beppe Bergomi l'argentino non sarebbe ideale ai giallorossi. Queste le parole dell'ex leggenda dell'Inter ai microfoni di Sky Sport: "La Roma ha bisogno di una punta di riferimento come Abraham, ma poi ci sono i trequartisti come Pellegrini e Zaniolo che con Dybala sarebbero di difficile collocazione - aggiunge - Non ho nulla contro Dybala, per me è un giocatore forte. Si combina bene con la prima punta, ma dipende dal discorso tattico che si vuol fare".