Calciomercato Roma, piazzato il colpo Matic

ROMA - Il colpo di giornata lo ha piazzato la Roma, andando anche lei a pescare tra gli svincolati carichi di gloria ma non ancora, si spera, scarichi di motivazioni. Il protagonista in questione è Nemanja Matic, centrocampista serbo 33enne che si è liberato dal Manchester United dove ha già lavorato con Mourinho, ovviamente tra coloro che hanno spinto per l'operazione. L'accordo prevede un contratto di un anno a 3,5 milioni più bonus con un'opzione per il rinnovo. Non è, ovviamente, da considerare il sostituto di Mkhitaryan (passato all'Inter anche lui a parametro zero) perché il serbo è un centrocampista di “equilibrio” e non d'attacco come l'armeno. Adesso fari puntati sulle cessioni (per arrivare ai 50 milioni che serviranno per le altre entrate) e alla vicenda Zaniolo.