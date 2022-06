ROMA - È tutto pronto per l'arrivo di Nemanja Matic a Roma, dove si sottoporrà alle visite mediche e alla firma del contratto per unirsi alla squadra allenata da José Mourinho. Sarà il primo acquisto giallorosso, a parametro zero dal Manchester United. Il centrocampista serbo, 34 anni ad agosto firmerà un contratto annuale con opzione sul secondo, legata al numero di presenze nella prossima stagione. Mourinho lo conosce già: fu lui a portarlo ai Red Devils dopo averlo allenato anche al Chelsea.