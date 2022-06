Calciomercato Roma, derby di mercato su Torreira con la Lazio

ROMA - Il derby delle romane sul mercato sembra essersi spostato da Mertens a Torreira : entrambe le squadre capitoline tengono d'occhio l'uruguaiano, dopo l'addio alla Fiorentina e la volontà di non rimanere all'Arsenal. Lazio e Roma cercano un altro centrocampista, Torreira già lo scorso anno si era proposto a Formello prima di scegliere i viola, Sarri adesso la vede come un'ottima opportunità, vista l'incognita adattamento al calcio italiano di Marcos Antonio (in arrivo lunedì). Anche Mourinho ci pensa, nonostante la Roma nelle ultime ore abbia chiesto informazione al Lione per Aouar : il classe '98 ha il contratto in scadenza nel 2023, la richiesta dei francesi è di 25 milioni mentre i giallorossi non vorrebbero salire oltre i 15, discorso da approfondire. La prossima settimana nuovo contatto per Solbakken ma la Roma non intende sborsare più di due milioni come indennizzo al Bodo-Glimt. Asse caldo con la Francia visto l'interesse del Marsiglia per Veretout e Kluivert (di ritorno dal prestito al Nizza). Ancora in uscita: il Valencia pensa a Carles Perez mentre l'Anderlecht ha chiesto il prestito di Darboe .