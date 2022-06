BeIN Sports: "Roma, Mourinho vuole Aouar: offerti 17 milioni di euro"

Dalla Juve alla Roma. Quello di Houssem Aouar continua ad essere uno dei nomi sull'agenda degli uomini mercato delle squadre di Serie A. Accostato in passato proprio ai bianconeri, il 23enne centrocampista francese ha un contratto con il Lione in scadenza la prossima estate e potrebbe finire sulla lista dei partenti. Su di lui avrebbe puntato i riflettori José Mourinho, pronto ad accoglierlo nella Capitale per sostituire l'armeno Mkhitaryan, passato all'Inter a parametro zero.