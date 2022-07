Totti: Dybala alla Roma era molto possibile. Ronaldo? Non ci credo

BOLOGNA - "Ronaldo alla Roma? Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se viene ben venga, tutti i romanisti sarebbero entusiasti". Con queste parole Francesco Totti ha commentato l'indiscrezione che vedrebbe il fenomeno portoghese sbarcare nella capitale in questa sessione di mercato. Ma se Ronaldo rimane un'ipotesi molto remota, per l'ex capitano della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky a margine di un evento di padel a Bologna, è l'operazione Dybala che non è stata concretizzata dai giallorossi: "Era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose e ora lui penserà ad altre cose. Una chiacchierata c'è stata". Resta ancora l'intero calciomercato per vedere quale sarà la Roma del futuro e Totti commenta: "Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. L'idea non me la sono fatta, ancora c'è tempo, inizierà il campionato a metà agosto e può ancora succedere di tutto. Spero possa fare una grande squadra, per centrare obiettivi importanti".