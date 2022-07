As: "Roma in pole position per Isco"

La Roma è pronta all'assalto per Isco. Lo riporta il quotidiano sportivo spagnolo As. Il calciatore spagnolo, che ha terminato il suo contratto con il Real Madrid lo scorso 30 giugno, cerca un progetto in cui possa tornare ad essere un tassello importante. Il buon rapporto tra i giallorossi e Jorge Mendes, manager sia di Mourinho che del centrocampista, potrebbe essere la chiave del trasferimento. Isco ha diverse offerte: in Spagna sono sulle sue tracce Siviglia e Betis, mentre in Premier League c'è l'interesse del Newcastle. Tutto però indica che Isco sarà un giocatore della Roma nei prossimi giorni in quanto il club italiano non avrebbe problemi ad assumersi il costo dell'operazione e gli promette anche di essere un giocatore importante per la prossima stagione.