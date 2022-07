Faro de Vigo: "Roma, Carles Perez a un passo dal Celta Vigo"

VIGO (SPAGNA) - Sono giorni caldi per il mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. Dopo il colpo Dybala, i giallorossi avrebbero messo gli occhi anche sul centrocampista del Psg Wijnaldum. Per quanto concerne gli esuberi, presto potrebbe lasciare la Capitale Carles Perez. Lo spagnolo, protagonista del successo in Conference League con otto presenze e due reti, secondo il Faro de Vigo sarebbe finito nel mirino del Celta Vigo.