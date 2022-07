Roma, ecco Dybala: domani la presentazione all'Eur

ROMA - Domani sarà il gran giorno della presentazione del nuovo acquisto della Roma Paulo Dybala. Il club giallorosso ha scelto come location il Colosseo Quadrato - nel cuore del quartiere Eur - un monumento nelle vicinanze della sede sociale. Il Comune di Roma - in previsione dell’evento - ha già predisposto diverse misure per indirizzare il traffico, come annunciato in una nota dall’agenzia capitolina romamobilità.