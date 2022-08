Roma: per la difesa uno tra Zagadou, Lindelof e Bailly

ROMA - Il Bologna è a un passo da Lucumì del Genk per sistemare la difesa. In attacco, invece, resta incerto l'arrivo di Shomurodov e, di conseguenza, quello di Belotti alla Roma. L'ex capitano del Torino, che si sta allenando da svincolato a Palermo, subisce il pressing di Nizza e Galatasaray, ma sta ancora traccheggiando in attesa della chiamata dei giallorossi. In difesa la scelta sarà tra Zagadou, Lindelof e Bailly . In ogni caso, Mourinho gioca già a nascondere la sua Roma: «Solo Lecce e Samp hanno speso meno di noi».