Roma, Tiago Pinto: "Spiace per Wijnaldum. Zaniolo? A fine mercato parleremo"

ROMA - "Dispiace a tutti, ci abbiamo messo tanto per portarlo qui e come ha scritto il mister è diventato in 15 giorni uno della nostra famiglia". Così afferma, a pochi minuti dal debutto casalingo contro la Cremonese, il general manager della Roma, Tiago Pinto in merito alla situazione Wijnaldum: "È vero che eravamo in un'onda positiva, ma questo è il calcio e non possiamo lamentarci o fermare l'entusiasmo". Pinto sottolinea che il giocatore, nonostante il grave incidente, "è molto positivo" e che tutti, nel club giallorosso, dovranno fermarsi un attimo e "capire cosa sia meglio per lui e tornerà più forte". Non manca un plauso ai mezzi d'informazione che hanno trattato con molta delicatezza un momento così delicato per l'ambiente Roma: "Devo ringraziare i pochi media che non hanno cercato un colpevole per questa situazione, tutti noi nel calcio abbiamo una responsabilità sociale e anche voi come giornalisti. Quelli che sono andati a cercare un colpevole e mettere il nome di un ragazzo - ha aggiunto riferendosi alle feroci critiche subite da Felix nelle ultime ore - solo chi non ha giocato a calcio può scrivere. Noi siamo una famiglia, abbiamo allenamenti come tutti e mi dispiace anche per questo". Pinto si complimenta infine con i giornalisti "che hanno avuto la capacità di capire che quella non era la strada giusta da seguire".