Roma, Felix verso la Cremonese libera Belotti

ROMA - Un'uscita per un nuovo ingresso nel parco attaccanti. La Roma è alle prese con i movimenti di mercato nel reparto offensivo. Per arrivare, finalmente, ad Andrea Belotti i giallorossi stanno parlando con la Cremonese per la cessione a titolo definitivo di Felix Afena-Gyan. La trattativa per far diventare il giovane attaccante ghanese grigiorosso potrebbe chiudersi sui 7 milioni di euro bonus compresi. L'accordo di massima con la Cremonese c'è già, deve solo arrivare la fumata bianca. Che, a quel punto, permetterebbe di dare il via libera all'operazione Belotti (triennale da 2,8 milioni di euro a stagione con bonus a salire).