Roma, è ufficiale l'arrivo di Belotti: contratto fino a giugno 2023

ROMA - Andrea Belotti è ufficialmente un giocatore della Roma. Dopo settimane di rumors è arrivata la definitiva fumata bianca per la trattativa tra l'attaccante della Nazionale e la compagine giallorossa. Il 'Gallo' ha sostenuto ieri le visite mediche presso villa Stuart e firmato oggi il contratto che lo legherà alla squadra della Capitale "fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive" come recita il comunicato ufficiale. Belotti vestirà la maglia numero 11.